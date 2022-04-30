Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36'ncı haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün Gaziantep FK ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Dar alanda çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor