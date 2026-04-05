Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için Chobani Stadı'na hareket etti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbi için Chobani Stadı'na hareket etti. Taraftarlar yoğun bir ilgi gösterirken, güvenlik önlemleri altında takım otobüsü uğurlandı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanan 300'ün üzerinde sarı-lacivertli taraftar, pankartlar açıp tezahüratlarda bulunarak kafilenin çıkışını bekledi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden çıkan takım otobüsünü taraftarlar meşaleler yakarak uğurladı.
Sarı-lacivertli kafile, yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre beklerken güvenlik güçleri yolu açarak takım otobüsünün yeniden hareket etmesini sağladı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş