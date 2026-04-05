Fenerbahçe, Beşiktaş derbisi için Chobani Stadı'na hareket etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, derbi için Chobani Stadı'na hareket etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde toplanan 300'ün üzerinde sarı-lacivertli taraftar, pankartlar açıp tezahüratlarda bulunarak kafilenin çıkışını bekledi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında tesislerden çıkan takım otobüsünü taraftarlar meşaleler yakarak uğurladı.

Sarı-lacivertli kafile, yaşanan yoğunluk nedeniyle bir süre beklerken güvenlik güçleri yolu açarak takım otobüsünün yeniden hareket etmesini sağladı.