Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a Yenildi

SALON: Zalgirio Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic (Sırbistan), Jakub Zamojski (Polonya), Anne Panther (Almanya)

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss 20, Francisco 18, Wright 11, Birutis 9, Tubelis 8, Ulanovas 7, Sleva 4, Lo 4, Butkevicius 3, Sirvydis, Rubstavicius, Brazdeikis

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 36, Horton-Tucker 10, Hall 12, Onuralp Bitim 6, Melli 5, Tarık Biberovic 2, Jantunen 2, Birch 2, Colson 2, Bacot 4, Boston Jr

1'İNCİ PERİYOT: 29-20

DEVRE: 43-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-53

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ikinci haftasında deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 84-81 yenildi. Bu sonucun ardından Zalgiris Kaunas ikinci galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise ilk kez mağlup oldu.