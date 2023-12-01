Fenerbahçe Beko, Real Madrid'i uzatmada yendi

THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid'i normal süresi 87-87 sona eren maçta uzatma sonucu 100-99 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, Avrupa Ligi'nin en iyi takımına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, takımının ortaya inanç, karakter ve mücadele ruhu koyduğunu belirterek, "İstatistiklere baktığımızda kazandığımızı gösteriyor ancak burada göremediğimiz şeyler de var. Bunlar inanç, karakter ve mücadele ruhu. Bütün tebriği takımım hak ediyor. Maç birçok kez gitti geldi. Avrupa Ligi'nin en iyi takımlarından birisine karşı çok zor bir maç oynadık. Real Madrid çok iyi bir organizasyon. Namağlup bir şekilde geldiler buraya, gerçekten çok iyi organize olmuş bir takım." diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarının galibiyette büyük rol oynadığını da dile getiren Itoudis, "Bizim takımımız inandı. Planımız vardı, maçın içinde sürekli değişti ve oyuncularımız hepsini uygulayabildi. Bu galibiyetin mimarı taraftar ve takım. Taraftar hep inandı, çift hanelerde geriye düştüğümüzde dahi inandı. 4 mağlubiyet yaşadık, birçok sakat oyuncumuz vardı. Uzun bir aradan sonra birlikte çalışabilmek çok iyi. Taraftarlara teşekkür ederim. Bundan sonra bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.