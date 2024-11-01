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Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Mağlup Etti

Fenerbahçe Beko, Partizan'ı Mağlup Etti
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Fenerbahçe Beko, EuroLeague 7. haftasında konuk ettiği Partizan'ı 89-72 mağlup ederek çift maç haftasında 2'de 2 yapmanın mutluluğunu yaşadı. Başantrenörler Jasikevicius ve Obradovic'in açıklamaları dikkat çekti.

TURKISH Airlines EuroLeague'in 7'nci haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Partizan'ı 89-72 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic açıklamalarda bulundu.

SARUNAS JASIKEVICIUS: ÇİFT MAÇ HAFTASINDA 2'DE 2 YAPMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ

Takım ruhunu sahaya yansıttıklarını ifade eden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Sahada iyi bir takım ruhu vardı. İlk yarıda çok iyi savunma yaptık. İkinci yarıda ise hücumda daha iyiydik. Çift maç haftasında 2'de 2 yapmamız çok önemliydi. Oyuncular birlikte ve beraber olmaları gerektiğinin farkındaydılar. Bu birliktelikten dolayı mutluyum" dedi.

ZELJKO OBRADOVIC: FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR OYUN ÇIKARDI

Fenerbahçe Beko'yu üçlüklerde durduramadıklarını dile getiren Partizan Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Fenerbahçe çok iyi bir oyun çıkardı. Tebrik ediyorum. Üçlük yüzdeleri çok iyiydi. 19 üçlük attılar. Onları durduramadık. İki gün önce maç oynamıştık. Bu bir bahane değil ama bu maçta takımımın enerjisi yoktu" diye konuştu.

'ARAMIZDAKİ ÖZEL İLİŞKİYİ HERKES BİLİYOR'

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile maçtan önce bir araya gelmesiyle ilgili ise Obradovic, şu yorumlarda bulundu:

"Onunla vakit geçirebildiğim için çok mutluyum. O, çok özel. Aramızdaki özel ilişkiyi herkes biliyor. Fenerbahçe taraftarına da beni çok güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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