Fenerbahçe Beko, Partizan'ı mağlup etti
THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Partizan'ı 91-76 mağlup etti. Maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı.
THY Euroleague'in 20. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Partizan'ı 91-76 mağlup etti.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Milan Nedovic (Slovenya), Jordi Aliaga (İspanya)
Fenerbahçe Beko: Scottie Wilbekin, Nick Calathes 9, Sertaç Şanlı 4, Nigel Hayes-Davis 12, Dyshawn Pierre 4, Johnathan Motley 4, Papagiannis 2, Tarık Biberovic, Marko Guduric 15, Tyler Dorsey 24, Yam Madar 3, Nathan Sestina 14
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Partizan: Vukcevic, Punter 18, Nunnally 14, Dozier Jr. 4, Caboclo 13, Smith 11, Leday 1, Kaminsky 7, Trifunovic 5, Andjusic 3
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 19-31
Devre: 43-48
3. Periyot: 68-64 - İSTANBUL