Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluğu taraftara armağan etti: Onlar bizi hissediyor

ING Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenen Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. Lig tarihindeki 10. şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından kaptan Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM HER ŞEYİ HAK EDİYOR"

Şampiyonluk sonrası duygularını aktaran Melih Mahmutoğlu, "Daha iyi yerlere gelebilirdik.. Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor. Zor bir sezon oldu. Bu takım her şeyi hak ediyor. Herkes bunu hak ediyor, mutluyuz, devam edeceğiz. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun." dedi.

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