Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluğu taraftara armağan etti: Onlar bizi hissediyor - Haberler

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Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluğu taraftara armağan etti: Onlar bizi hissediyor

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluğu taraftara armağan etti: Onlar bizi hissediyor

Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes'i yenerek kazandıkları şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. "Daha iyi yerlere gelebilirdik" diyen Mahmutoğlu, "Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor. Zor bir sezon oldu. Bu takım her şeyi hak ediyor. Herkes bunu hak ediyor, mutluyuz, devam edeceğiz. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ING Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenen Fenerbahçe Beko şampiyonluğa ulaştı. Lig tarihindeki 10. şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertlilerde karşılaşmanın ardından kaptan Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.

"BU TAKIM HER ŞEYİ HAK EDİYOR"

Şampiyonluk sonrası duygularını aktaran Melih Mahmutoğlu, "Daha iyi yerlere gelebilirdik.. Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor. Zor bir sezon oldu. Bu takım her şeyi hak ediyor. Herkes bunu hak ediyor, mutluyuz, devam edeceğiz. Taraftarımıza, camiamıza hayırlı olsun." dedi.

Haberler.com - Spor

Basketbol Süper Ligi Anadolu Efes Fenerbahçe Spor Haberler

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