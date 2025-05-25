Fenerbahçe Beko'nun Final Maçı Küçükçekmece'de Açık Havada İzlendi

Fenerbahçe Beko'nun Final Maçı Küçükçekmece'de Açık Havada İzlendi
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Küçükçekmece'de vatandaşlar, THY EuroLeague finalinde Fenerbahçe Beko'nun Monaco ile karşılaştığı maçı açık havada büyük bir ekranla izledi. Kötü hava koşullarına rağmen taraftarlar maçın tadını çıkardı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de vatandaşlar, THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko'nun Monaco ile final karşılaşmasını açık havada izledi. Kötü havaya rağmen toplanan taraftarlar maçın keyfini çıkardı.

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague final maçında Monaco ile karşı karşıya geldi. Panathinaikos'u eleyerek finale çıkan Fenerbahçe, EuroLeague'de ikinci kez şampiyon olmak için sahaya çıktı. Türkiye'de basketbol severler ekran başında toplandı. Kimi taraftarlar ise açık havada kurulan dev ekranlardan maçı takip etmeyi tercih etti. Küçükçekmece Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ise taraftarlar kötü havaya rağmen dev ekranda maçın keyfini çıkardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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