Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague zaferi, uçakta anons edildi
Monaco'yu mağlup ederek THY EuroLeague'i kazanan Fenerbahçe Beko'nun zaferi, Atina-İstanbul uçuşunu yapan uçakta pilot tarafından anons edildi.
THY Euroleague Final Four'da şampiyonluk maçı Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Fenerbahçe Beko ve Monaco'yu karşı karşıya getirdi.
Yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos'u 82-76'lık skorla yenerek adını finale yazdıran sarı-lacivertliler, Etihad Arena'da oynanan final maçında Monaco'yu da mağlup etmeyi başardı.
FENERBAHÇE'NİN ZAFERİ UÇAKTA ANONS EDİLDİ
Monaco'yu mağlup ederek THY EuroLeague'i kazanan Fenerbahçe Beko'nun zaferi, Atina- İstanbul uçuşunu yapan uçakta pilot tarafından anons edildi. O anlar kameralarca kaydedildi.