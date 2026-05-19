Fenerbahçe EuroLeague lisansını yeniliyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon sonunda sona erecek lisans anlaşmasının yenileneceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son dönemde Avrupa basketbolunun geleceğine yönelik ortaya çıkan projelerin ilk günden beri yapıcı bir şekilde değerlendirildiği belirtilerek, "Fenerbahçe olarak yaklaşımımız hiçbir zaman ayrıştırıcı değil, aksine Avrupa basketbolunun ortak akılla büyümesine katkı sağlayacak birleştirici bir yaklaşım olmuştur. Bu süreçte tüm paydaşlarla diyalog kurulmasının, basketbolun geleceği adına önemli olduğuna inandık ve bu tavrımızı kararlılıkla sürdürdük." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, NBA Avrupa projesinin Avrupa basketboluna yönelik vizyonunun ve bakış açısının dikkatle takip edildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Basketbol Avrupa Ligi ile NBA Avrupa arasında oluşabilecek olası işbirlikleri ve ortak gelişim fırsatlarının da Avrupa basketboluna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kulübümüz, sürecin ilk gününde olduğu gibi bundan sonra da Avrupa basketbolunu büyütecek, birleştirecek ve ileri taşıyacak her türlü yapıcı diyaloğun destekçisi olmaya devam edecektir. Gelinen noktada Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Avrupa Ligi ile bu sezon sonunda sona erecek lisans anlaşmasını yenileme kararı almıştır. Hedefimiz yalnızca sportif başarılar kazanmak değil, Avrupa basketbolunun sürdürülebilir şekilde büyümesine, ekonomik olarak güçlenmesine ve dünya çapında daha büyük bir marka haline gelmesine katkı sunmaktır."