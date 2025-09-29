Haberler

Fenerbahçe Beko'nun Arturs Zagars'tan Kötü Haber

Fenerbahçe Beko, Tofaş ile oynanan maçta sakatlanan Arturs Zagars'ın sağlık durumunu açıkladı. Yapılan kontrollerde ikinci evre kas yaralanması tespit edildi.

Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Arturs Zagars, 27 Eylül Cumartesi günü oynanan Tofaş karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır.

Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

