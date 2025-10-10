Haberler

Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız'a 86-81 Yenildi

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'la karşılaştı ve 86-81'lik sonuçla sahadan mağlup ayrıldı. Bu mağlubiyetle Fenerbahçe Beko, ligdeki ikinci yenilgisini yaşarken, Kızılyıldız ise sezonun ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Hugues Thepenier (Fransa)

Fenerbahçe Beko : Hall 9, Horton-Tucker 19, Colson 19, Jantunen 15, Birch 1, Baldwin 8, Melli 2, Onuralp Bitim, Metecan Birsen 2, Tarık Biberovic 3, Melih Mahmutoğlu 3

Kızılyıldız: Miller-McIntyre 10, Carter 15, Kalinic 2, Moneke 20, Motiejunas 13, Izundu 5, Nwora 11, Ojeleye, Yago 9, Davidovac 1

1. Periyot: 17-25

Devre: 30-43

3. Periyot: 48-56

Beş faulle çıkan oyuncu: 36.54 Melli ( Fenerbahçe Beko ), 38.15 Kalinic (Kızılyıldız)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 86-81 yenildi.

Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligdeki ikinci yenilgisini yaşadı. Kızılyıldız ise ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kızılyıldız, 3. dakikada Moneke'nin pota altından bulduğu sayıyla farkı 8'e çıkardı: 2-10. Izundu, Moneke ve Motiejunas ile pota altında etkili olan konuk ekip, ilk çeyreği 25-17 önde kapattı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko'ya karşı sert savunma yaparak rakibine fazla sayı şansı vermeyen Kızılyıldız, 17. dakikada Moneke'nin hızlı hücumdan bulduğu 2 sayılık basketle aradaki farkı 12'ye çıkardı: 23-35. Sarı-lacivertlilerin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan temsilcisi, Miller-McIntyre ve Carter'ın arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle son 15 saniyeye 43-27 önde girdi. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic'in son saniyede bulduğu üçlükle rakibine cevap verdi ve soyunma odasına Kızılyıldız'ın 43-30 üstünlüğüyle gidildi.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Beko, 22. dakikada Jantunen'in turnikeden bulduğu basketle farkı 8'e düşürdü: 37-45. Periyodun kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçerken son çeyreğe konuk ekibin 56-48 üstünlüğüyle girildi.

Karşılaşmanın son periyodunda taraftarının da desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala Colson'ın üç sayılık basketiyle farkı 3'e düşürdü: 75-78. Son bölümde hata yapmayan Kızılyıldız, maçı 86-81 kazandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
