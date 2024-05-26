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Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Olympiacos'a mağlup oldu

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THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiacos'a 87-84'lük skorla mağlup oldu. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçti.

THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiacos'a 87-84'lük skorla mağlup oldu.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)

Olympiacos: Walkup 3, Willams-Goss 12, Wright 8, Canaan 8, Larentzakis 10, Mitrou-Long, Fall 2, Papanikolaou 5, Peters 20, Petrusev, Milutinov 10, McKissic 9

Başantrenör: Georgios Bartzokas

Fenerbahçe Beko: Motley 7, Şehmus Hazer, Wilbekin 16, Sertaç Şanlı 11, Papagiannis 6, Hayes-Davis 3, Pierre 19, Guduric 6, Dorsey 5, Calathes 3, Madar, Sestina 8

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 24-16 (Olympiacos lehine)

Devre: 48-37 (Olympiacos lehine)

3. Periyot: 66-62 (Olympiacos lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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