Fenerbahçe Beko, EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Olympiacos'a mağlup oldu
THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiacos'a 87-84'lük skorla mağlup oldu. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçti.
THY EuroLeague Final Four üçüncülük maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiacos'a 87-84'lük skorla mağlup oldu.
Salon: Uber Arena
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan)
Olympiacos: Walkup 3, Willams-Goss 12, Wright 8, Canaan 8, Larentzakis 10, Mitrou-Long, Fall 2, Papanikolaou 5, Peters 20, Petrusev, Milutinov 10, McKissic 9
Başantrenör: Georgios Bartzokas
Fenerbahçe Beko: Motley 7, Şehmus Hazer, Wilbekin 16, Sertaç Şanlı 11, Papagiannis 6, Hayes-Davis 3, Pierre 19, Guduric 6, Dorsey 5, Calathes 3, Madar, Sestina 8
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 24-16 (Olympiacos lehine)
Devre: 48-37 (Olympiacos lehine)
3. Periyot: 66-62 (Olympiacos lehine) - İSTANBUL