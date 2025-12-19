Emporio Armani Milan - Fenerbahçe Beko: 72-87

SALON: Allianz Cloud Arena

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Milos Koljensic, Alberto Baena

OLIMPIA MİLANO: Brown 2, Ellis 13, Booker 10, Brooks 18, Leday 4, Ricci, Guduric 13, Shields 10, Nebo 2

FENERBAHÇE BEKO: Baldwin 13, Bacot, Tucker 23, Melli 2, Metecan Birsen, Boston 11, Tarık Biberovic 14, Hall 4, Colson 20, Birch

1'İNCİ PERİYOT: 11-19

DEVRE: 32-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-56

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 17'nci haftasında deplasmanda konuk olduğu Emporio Armani Milan'ı 87-72 mağlup etti. Fenerbahçe Beko bu sonucun ardından 10'uncu galibiyetine ulaşırken İtalyan ekibi 8'inci kez parkeden mağlup ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise Fenerbahçe Beko'da 23 sayı kaydeden Talen Horton Tucker oldu.