Fenerbahçe Beko'da dört ayrılık birden

FENERBAHÇE Beko Erkek Basketbol Takımı, Arturs Zagars, Jilson Bango, Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2024-25 sezonu öncesinde kadroya katılan Arturs Zagars ile 2024-25 sezonunun ortasında takıma dahil olan Jilson Bango'nun kulübe veda ettiği belirtildi. Zagars ve Bango, Fenerbahçe formasıyla 1 EuroLeague, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kulüp ayrıca 2025-26 sezonu öncesinde kadroya katılan Armando Bacot ve Brandon Boston Jr. ile de yolların ayrıldığını açıkladı. Bacot ve Boston Jr., sarı-lacivertli ekipte 1 Türkiye Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Fenerbahçe'nin açıklamalarında dört oyuncuya da kulübe verdikleri emekler için teşekkür edilirken, kariyerlerinin bundan sonraki dönemlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı