Haberler

Fenerbahçe Beko, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Kazandı; Tribün Olaya Sebep Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında düzenlenen 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, tribünlerdeki ses bombası nedeniyle 15 dakikalık araya verildi. Oyun haline gelen olaylar sonrası derbi, Fenerbahçe'nin 85-83 galibiyetiyle sonuçlandı.

38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda tribünlerde yankılanan ses bombası nedeniyle 3 kez anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Derbi 15 dakikalık ara sonrası kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası, tribün olayları nedeniyle ara verildi. Mücadelenin ilk periyodunda henüz ilk dakikada ses bombası nedeniyle hakem kenara işaret ederek anons yapılmasını istedi. İlk periyodun tamamlanmasına 2 dakika kala, üst üste ses bombaları yankılanırken tekrar uyarı yapılmasına sebep oldu. Karşılaşmanın 4. periyodunda 5 dakika 55 saniye kala, yine tribünde tekrarı yaşanması nedeniyle hakem Emin Moğulkoç, 3. kez anons yaptırırken, bir daha yaşanması halinde tribünlerin boşaltılacağı ifade edildi.

Hakemler daha sonra soyunma odasına giderken, mücadeleye de ara verildi. Daha sonra iki takımın oyuncuları ısınmak için parkeye geldi. Hakemlerin dönmesi sonrası derbi 15 dakikalık gecikmeyle devam etti. Fenerbahçe, parkeden 85-83'lük skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Adriana Lima estetik sonrası adeta yeniden doğdu

Bu halinden eser kalmadı! Estetik sonrası adeta yeniden doğdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eser Karaca cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Hastanede acımadan sıkmış

Kan donduran cinayetin görüntüleri! Hastanede acımadan sıkmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.