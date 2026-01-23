Haberler

Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz: 84-71

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 24. haftasında evinde Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 84-71 mağlup etti. Talen Horton-Tucker'ın 21 sayılık performansıyla öne çıktığı maçta Fenerbahçe, 16. galibiyetini elde etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Gytis Vilius, Robert Vyklicky

FENERBAHÇE BEKO: Tarık Biberovic 12, Horton Tucker 21, Melli 5, Hall 10, Birch 2, Onuralp Bitim 5, Baldwin 11, Jantunen 2, Bacot, Metecan Birsen 2, de Colo 11, Melih Mahmutoğlu 3

KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: Forrest 5, Kurucs 10, Radzevicius, Diop 6, Villar 2, Simmons 13, Luwawu-Cabarrot 9, Omoruyi 14, Spagnolo 2, Diakite 7, Frisch 3, Joksimovic

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 42-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-50

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 24'üncü haftasında evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'i 84-71 mağlup etti. Fenerbahçe Beko'da 5 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı mücadelede Talen Horton-Tucker kaydettiği 21 sayıyla galibiyete büyük rol oynadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, 16'ncı galibiyetini elde etti. Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz ise 16'ncı yenilgisini aldı.

