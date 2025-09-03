Fenerbahçe Beko, Armando Bacot'ı Transfer Etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Armando Bacot'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Bacot, son olarak Memphis'in Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi takımında forma şansı buldu ve altı karşılaşmada 8,3 sayı, 5,5 ribaunt, 1,3 blok ve 0,8 asist ortalamalarıyla oynadı.