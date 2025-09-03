Haberler

Fenerbahçe Beko, Armando Bacot'ı Transfer Etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, ABD'li pivot Armando Bacot ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bacot, son olarak NBA Yaz Ligi'nde forma giydi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık anlaşma imzalandı.

Bacot, son olarak Memphis'in Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yaz Ligi takımında forma şansı buldu ve altı karşılaşmada 8,3 sayı, 5,5 ribaunt, 1,3 blok ve 0,8 asist ortalamalarıyla oynadı.

