Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi yarı finalinde yarın Anadolu Efes'i konuk edecek

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın Anadolu Efes ile karşılaşacak. İlk maçı kazanan sarı-lacivertliler seride 1-0 önde.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın Anadolu Efes'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ilk maçta konuk ettiği rakibini 60-59 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Seride üç galibiyete ulaşan takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
