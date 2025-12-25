Haberler

Sadettin Saran adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve birçok yönetici ile taraftarlar, Saran'a destek olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Saran'ın durumu bekleniyor.

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Saran, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kulüp binasında gözaltına alınan Sadettin Saran için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
İşte memur ve emekli zammı için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

İşte memur ve emekli zammı için en güçlü rakam
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Piyangodan kazandığı 580 milyon lirayı yiyince çöpçülüğe geri döndü

Piyangodan kazandığı 580 milyon TL'yi yiyince çöpçülüğe geri döndü
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Anneden korkunç iddia: Hastaneye gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar

Anneden korkunç iddia: gülüp oynayarak girdi, yatalak bıraktılar
Eşi benzeri görülmemiş hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti

İnanılmaz hırsızlık! Halatla araca bağladı, ortalığı yerle bir etti