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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın Arda Güler'e hitap tarzına kızdı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon forma tanıtımında Arda Güler'e sadece "Arda" diye hitap eden genç bir taraftara "Arda Ağabey oğlum" diye uyarıda bulundu. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma tanıtımında Arda Güler'den yaşça küçük olan bir taraftarın genç yıldıza "Arda" diye hitap etmesine kızan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir hayli sinirlendi.

YENİ FORMALAR TANITILDI

Fenerbahçe, gelecek sezon giyilecek formalarını tanıttı. Tanıtıma katılan başkan Ali Koç ve genç yıldızı Arda Güler, stadın içinde bulunan basketbol sahasında basketbol oynadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın Arda Güler'e hitap tarzına kızdı

"ARDA AĞABEY OĞLUM"

Tanıtım sırasında genç bir taraftarla Ali Koç arasında ise ilginç bir diyalog yaşandı. Yaşça Arda Güler'den küçük bir taraftar, "Arda'ya bir şey olmasın" ifadelerini kullandı. Taraftarın bu cümlesini duyan Fenerbahçe Başkanı, genç taraftarı"Arda Ağabey oğlum" diyerek uyardı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Arda Güler Ali Koç Spor Haberler

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