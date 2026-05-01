Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-RAMS Başakşehir karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.