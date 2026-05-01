Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın RAMS Başakşehir ile oynayacağın maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi. - İSTANBUL

