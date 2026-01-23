Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Karagümrük'e kiraladı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5'i Trendyol Süper Lig olmak üzere 8 resmi maçta forma giyen Bartuğ Elmaz, bu müsabakalarda 244 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL