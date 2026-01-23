Haberler

Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Karagümrük'e kiraladı

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı. Elmaz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta 244 dakika süre aldı.

Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5'i Trendyol Süper Lig olmak üzere 8 resmi maçta forma giyen Bartuğ Elmaz, bu müsabakalarda 244 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

