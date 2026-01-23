Fenerbahçe, Bartuğ Elmaz'ı Karagümrük'e kiraladı
Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladığını açıkladı. Elmaz, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi maçta 244 dakika süre aldı.
Türkiye Futbol Federasyonunda yer alan bilgiye göre Bartuğ Elmaz, Fatih Karagümrük'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5'i Trendyol Süper Lig olmak üzere 8 resmi maçta forma giyen Bartuğ Elmaz, bu müsabakalarda 244 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor