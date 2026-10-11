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Fenerbahçe, Aston Villa ile 14 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor

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Fenerbahçe, Aston Villa ile 14 Ekim'deki Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, 14 Ekim'de Villa Park'ta Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Dün Rizespor maçında ilk 11'de başlayıp 60 dakika üzeri süre alan oyuncular rejenerasyon yaptı.

Fenerbahçe, 14 Ekim Çarşamba günü Villa Park'ta İngiliz temsilcisi Aston Villa ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

Dün akşam oynanan Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyonla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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