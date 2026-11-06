Fenerbahçe arsaVev, yarın Galatasaray'ı konuk edeceği derbide 19 puanla sahada olacak

Fenerbahçe arsaVev, yarın Galatasaray'ı konuk edeceği derbide 19 puanla sahada olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe arsaVev, yarın saat 15.00'te Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde Galatasaray'ı konuk edecek. Fenerbahçe arsaVev ligde 7 maçta 19 puan, Galatasaray ise 9 maçta 21 puan topladı.
Fenerbahçe arsaVev, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasındaki derbi maçta yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.
Fenerbahçe arsaVev ligde oynadığı 7 maçta 19 puan toplarken, Galatasaray ise çıktığı 9 karşılaşmada hanesine 21 puan yazdırdı.
Kaynak: AA