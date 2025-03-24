Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
Memleket Partisi lideri Muharem İnce, CHP otobüsünde

Memleket Partisi lideri ama CHP otobüsüyle alana geldi

Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 Yenerek Finale Yükseldi

Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 Yenerek Finale Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Maç Rize'de yapıldı.

2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe, Arkas Spor'u 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Salon: Yenişehir

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Ramazan Demiröz

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeht, Hakkı, Kaan, Yiğit, Jendryk, Burak (L), Caner Dengin (L), (Caner Pekşen, Drazen Luburic, Yılmaz Üner, Burakhan Tosun, Denis Oleg Karyagin)

Başantrenör: Slobodan Kovac

Arkas Spor: Burutay, Burakhan, Grozer, Gökçen, Ertuğrul Gazi, Carisio, Zenger (L), Cansın Savcı (L) (Melih Sıratça, Emir Kaan Öztürk, Ulaş Onur Topbaşlı)

Başantrenör: Geleen Hoag

Setler: 25-27, 25-15, 25-20, 32-30

Süre: 123 dakika (32, 25, 27, 39) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title