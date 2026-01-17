Fenerbahçe'de Alanyaspor karşısında 4 eksik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Archie Brown, Alanya kafilesinde yer almadı. Öte yandan ülkesi ile Afrika Kupası'nda finale yükselenYoussef En-Nesyri de kadroda olmayan bir diğer isim oldu.

EDSON VE SEMEDO KADRODA

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ve Nelson Semedo ise Alanyaspor maçının kadrosuna alındı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosu şu şekilde:

Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Matteo Guendouzi, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Jhon Duran.