Teklif yapıldı! Fenerbahçe 3. Lig'den transfer yapıyor

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Adem Yeşilyurt, gösterdiği performansla Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Genç futbolcu için Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığı aktarıldı.

FENERBAHÇE RESMİ TEKLİF YAPTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Karşıyaka forması giyen Adem Yeşilyurt için resmi teklif yaptı.

ÇOK YÖNLÜ OYUNUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt; sağ ve sol kanatta görev yapabilmesinin yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. 1,78 boyundaki genç futbolcu, hücum hattındaki esnek yapısı ve çok yönlülüğüyle öne çıkıyor.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DETAYI

Karşıyaka ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adem Yeşilyurt, bu sezon 9 maçta 3 skor katkısı verdi. Genç oyuncu ayrıca son olarak Türkiye U19 Milli Takımı'na da davet edildi.