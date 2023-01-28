Federasyon Kupası'nda Manchester City, Arsenal'ı eleyerek 5. tura kaldı Spor Haberleri İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi. Etihad Stadı'nda Manchester City ile Arsenal'ın karşılaştığı 4. tur maçının ilk devresi, golsüz sona erdi. Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan Nathan Ake, Manchester City'yi 1-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonuçla Manchester City, adını 5. tura yazdıran takım oldu. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Arsenal FC Manchester England Spor Haberler

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