Üye Girişi
Haberi Paylaş

Federasyon Kupası'nda Manchester City, Arsenal'ı eleyerek 5. tura kaldı

Spor Haberleri

Federasyon Kupası'nda Manchester City, Arsenal'ı eleyerek 5. tura kaldı

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

İngiltere Federasyon Kupası'nda Manchester City, sahasında Arsenal'ı 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Etihad Stadı'nda Manchester City ile Arsenal'ın karşılaştığı 4. tur maçının ilk devresi, golsüz sona erdi.

Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan Nathan Ake, Manchester City'yi 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla Manchester City, adını 5. tura yazdıran takım oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

Arsenal FC Manchester England Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title