Fatih Terim bıçak altına yattı! İşte son durumu

Galatasaray, diz ameliyatı geçiren Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, diz ameliyatı geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, deneyimli hoca için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

"BAŞARILI BİR OPERASYON GEÇİRDİ"

Galatasaray'dan Fatih Terim için yapılan açıklamada, "Kulübümüzün efsanesi Fatih Terim'in, dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Sevgili Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.