Fatih'te dron destekli yaya geçidi denetimi gerçekleştirildi. Yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücülere, cezai işlem uygulandı. Kesilen cezaya tepki göstererek dron görüntülerini izleyen bir araç sürücüsü, "Dönerken yayaları görme şansımız yok" diyerek kendini savundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi. Yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler dron ile tespit edilerek uygulama noktasına çekildi. Gerçekleştirilen denetimde, 4 sürücüye bin 979'ar lira para cezası kesildi. Yaya geçidi denetimlerinin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.

"Yaya daha geçide girmemişti"

Yayaya yol vermediği gerekçesiyle cezai işlem uygulanan Mustafa Öz, "Yeşil yandığında ben geçtim. Bana yaya geçidinden geçtiğimi söylediler. Yaya daha geçide girmemişti. Ben de geçtim. Herhalde karşı taraftaymış. Ben de fark etmedim. Onun için de cezai işlem uyguladılar" dedi.

"Keşke 5 bin lira ceza kesseymişsiniz"

Polis ekiplerinin çektiği dron görüntülerini izleyen araç sürücüsü Alkın Şeker, "Çok hakkaniyetlisiniz. Az bile kesmişsiniz. Keşke 5 bin lira ceza kesseymişsiniz" diye tepki gösterdi. Basın mensuplarına konuşan Şeker, "Dönerken yayaları görme şansımız yok. Yayalar orada bekliyor. Ben yaya geçidinin üstüne gelmişim. Ondan sonra adım atmışlar. Yaya benim geçmemi beklemiş" şeklinde konuştu. - İSTANBUL