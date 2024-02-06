Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk çeyrek finalist oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

TUR 89'DA GELDİ

Ev sahibine turu getiren goller; 72. dakikada Davide Biraschi ve 89. dakikada Flavio Paoletti attı. Konuk ekip Samsunspor'un tek golünü ise 68. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

İLK ÇEYREK FİNALİST OLDU

Maçın kazananı Fatih Karagümrük bu sonuçla birlikte çeyrek finale yükselirken, Samsunspor ise son 16'da kupaya veda etti.