Fatih Karagümrük, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa girdi.

Geçen sezon Trendyol Süper Lig'i 18. sırada tamamlayarak 1. Lig'e düşen Fatih Karagümrük, Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Şenol Can yönetiminde salon ve sahada yapılan idmanda futbolcular, "core" egzersizleri ile mobilizasyon ve dayanıklılık çalıştı.

Fatih Karagümrük oyuncuları, kuvvet ve reaksiyon antrenmanlarıyla da güç depoladı.