Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kocaelispor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç, 65. dakikada Fofana'nın golüyle Fatih Karagümrük'ün 1-0 öne geçmesiyle başladı. Ancak Kocaelispor, 90+2. dakikada Petkovic'in golüyle eşitliği sağladı ve maç 1-1 sona erdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 79 Barış Kalaycı), Kranevitter (Dk. 90 Buğra Kalpaklı), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Dk. 87 Anıl Yiğit Çınar), Fofana
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 68 Rivas), Smolcic, Haidara, Show (Dk. 72 Churlinov), Keita (Dk. 85 Furkan Gedik), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 68 Petkovic)
Goller: Dk. 65 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 90+2 Petkovic (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor), Dk. 50 Serginho, Dk. 75 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )
52. dakikada Tayfur Bingöl'ün pasında topla buluşan Linetty'nin ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı ayağıyla çeldi.
65. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Doh'un pasıyla ceza yayında topla buluşan Johnson, meşin yuvarlağı Fofana'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, ağlarla buluştu: 1-0.
90+2. dakikada Kocaelispor, beraberliği yakaladı. Smolcic'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Petkovic, Balkovec'ten sıyrıldıktan sonra altıpas çizgisi önünden yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-1.
