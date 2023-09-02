Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alparslan Erdem: 'Golü ararken, yememiz üzdü'

- Alparslan Erdem : "Golü ararken yememiz üzdü"

RİZE - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alparslan Erdem, Çaykur Rizespor maçının ardından "Golü ararken, yememiz üzdü" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Fatih Karagümrük, 1-0'lık sonuçla mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Alparslan Erdem, "Saydığım kadar 10 tane kornerimiz vardı. 15. dakikadan sonra oyun rakibimizle ortak oldu. Karşılıklı gitgel ile seyir zevki şimdiye kadar oynadığımız maçlardan daha heyecanlı oldu. Yediğimiz talihiz bir gol. Golü ararken yememiz üzdü. Bana göre maçın hakkı beraberlikti. İkinci yarı istekli oynadık ama şans bizden yana olmadığı için golü de atamadık" ifadelerini kullandı.