Üye Girişi
Haberler

Fatih Karagümrük, Samsunspor'u 1-0 Yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

18. dakikada ceza sahasında topla buluşan Mendes'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Szumski, topu oyun alanına yumrukladı. Meşin yuvarlağı tekrar kontrol eden Mendes'in ortasında Paoletti'nin altıpas içinden yaptığı kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

27. dakikada Marc Bola'nın sol kanattan ortasında Ercan Kafa'nın kafa vuruşunda top kaleci Emre'de kaldı.

42. dakikada Teklic'in derinlemesine pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Markao, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Mehmet Türkmen, Murat Ergin Gözütok, Hakan Karabalcık

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Nazım Sangare, Davide Biraschi, Koray Günter, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Flavio Paoletti, Can Keleş, Tonio Teklic, Ryan Mendes, Markao

Yedekler: Furkan Bekleviç, Salih Dursun, Valentin Eysseric, Levent Mercan, Efecan Mızrakcı, Güven Yalçın, Kevin Lasagna, Adnan Efe Durmuşoğlu, Hakan Eren Atabey, Ahmet Tarık Tuğyan

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Samsunspor: Jakub Szumski, Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Youssef Ait Bennasser, Marc Bola, Osman Çelik, Flavien Tait, Carlo Holse, Benito Raman, Arbnor Muja, Ercan Kara

Yedekler: Okan Kocuk, Soner Gönül, Bedirhan Çetin, Moryke Fofana, Soner Aydoğdu, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Taylan Antalyalı, Marius Mouandilmadji, Landry Dimata

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Markao (dk. 42) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Teklic (Fatih Karagümrük), Mustafa Tan (Samsunspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Samsunspor Futbol Spor Güncel Haberler

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

Devlet Bahçeli: Asgari ücretin artırılmasına yönelik teklif gelirse gerekli katkıları sağlarız

 Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

Fahiş fiyatlar tepki çekmişti! Elazığ'da deprem köy konutları için yapılan iki ihale iptal edildi

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Bakmadan Geçme

Jon Bon Jovi'nin oğluyla evlenen Millie Bobby Brown kimdir? Kaç yaşında, nereli? 2024 deprem konutları ne zaman teslim edilecek? Deprem konutlarının ne kadarı teslim edildi? Fatih Karagümrük Samsunspor maçı CANLI izle! (HD) 25 Mayıs Fatih Karagümrük Samsunspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray başkanı kim oldu? Galatasaray başkanlık seçimi bitti mi, kim kazandı? Başkan Süheyl Batum, Dursun Özbek mi oldu? İnci Taneleri hangi kanalda? İnci Taneleri dizisi ne zaman, nerede yayınlanıyor? İnci Taneleri hangi gün yayınlanıyor? Whatsapp çöktü mü? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 25 Mayıs Cumartesi Whatsapp sorunları! FA Cup Finali hangi kanalda? FA Cup Manchester City - Manchester United maçı nereden izlenir? Bridgerton 3. sezon 2. kısım ne zaman? Bridgerton 3. sezon 2. kısım hangi tarihte yayınlanacak? Trendyol Express Pazar günü çalışıyor mu? Trendyol Express Pazar günü dağıtım yapıyor mu, açık mı 2024? Pril boykot mu? Pril İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Pril Türk malı mı, sahibi kim? Aras Kargo Cumartesi çalışıyor mu? Aras Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, kargo kabul ediyor mu 2024? Elazığspor - Orduspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Elazığspor - Orduspor maçı nereden izlenir? Bingo boykot mu? Bingo İsrail malı mı, boykot listesinde var mı? Bingo Türk malı mı, sahibi kim? Osman Beşel olayı ne? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel neden darp edildi? Osman Beşel kimdir? Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel hangi partiden seçildi?
BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi

BDDK, Marin Yatırım Bankası, Aytemiz Yatırım Bankası ve Adil Katılım Bankası'na faaliyet izni verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title