Fatih Karagümrük, Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. VavaCars Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. GALATASARAY, DIAGNE'NIN SÖZLEŞMESİNİN KARŞILIKLI FESH EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI Öte yandan Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak fesh edildiğini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, resmi hesaplarından yaptığı açıklama ile Senegalli oyuncuya kulübe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Demirören Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Mbaye Diagne Galatasaray Spor Haberler

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