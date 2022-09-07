Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerine bağladı

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Jorge Jesus'un planları içerisinde yer almayan 22 yaşındaki futbolcu 1 yıl İstanbul ekibinin formasını giyecek.

Fenerbahçe'de kadro düşünülmeyen Burak Kapacak'ın yeni adresi belli oldu. Genç futbolcu, İstanbul'da kaldı.

YENİ ADRESİ FATİH KARAGÜMRÜK

Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. İstanbul ekibinden transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Burak Kapacak Karagümrük'te. Fenerbahçe'den 22 yaşındaki kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiralık olarak renklerimize bağladık." ifadelerini kullandı.