Fatih Karagümrük-Antalyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 1-0 yenen Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Sırp teknik adam, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktaran Stanojevic, "Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Üzerimizdeki takımları yakalamak için önemli bir şanstı. Mutlu olmadığım tek şey son 10 dakikaydı. Maçı kontrol ettik. Rakibe şans tanımadık." diye konuştu.

Aleksandar Stanojevic, yeni gelen oyuncuların çok karakterli futbolcular olduğunu ve Antalyaspor karşısında bazı isimlere forma şansı verdiğini dile getirdi.