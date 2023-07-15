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Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem ile teknik direktörlük için anlaştı

Spor Haberleri

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapan Alparslan Erdem ile 2023-24 sezonu için sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için Alparslan Erdem ile anlaştıklarını duyurdu.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Alparslan Erdem ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. İstanbul ekibi, geçtiğimiz sezon Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapan Alparslan Erdem ile 2023-24 sezonu için sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Alparslan Erdem Andrea Pirlo Spor Haberler

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