Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem ile teknik direktörlük için anlaştı

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, geçtiğimiz sezon Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapan Alparslan Erdem ile 2023-24 sezonu için sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni sezonda hedeflerine ulaşmak için Alparslan Erdem ile anlaştıklarını duyurdu.