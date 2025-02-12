Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! Yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp doğalgaz tedarik edilecek

Türkmen gazı Türkiye'ye geliyor! İşte tedarik edilecek miktar
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

FA Cup'ta korkutan anlar: Kanlar içinde yerde kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FA Cup dördüncü turunda Exeter City ile berabere kalan Nottingham Forest'ta golcü Taiwo Awoniyi, bir çarpışma sonucu kanlar içinde yerde kaldı. Mücadelenin son anlarında rakip kaleci Joe Whitworth'un dirseğine maruz kalan Awoniyi, yüzünden kanlar akarak yerde kaldı. Olayın ardından saha içinde acı içinde kıvranan Awoniyi'ye hemen sağlık ekipleri müdahale etti.

Nottingham Forest'ın golcüsü Taiwo Awoniyi, FA Cup dördüncü turunda Exeter City karşısında yaşadığı korkutucu sakatlıkla gündeme geldi. Mücadelenin son anlarında rakip kaleci Joe Whitworth'un dirseğine maruz kalan Nijeryalı forvet, yüzünden kanlar akarak yerde kaldı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERDE KALDI

27 yaşındaki futbolcu, hava topu mücadelesinde Exeter kalecisinin dirseğine istemeden çarpılmasıyla sert bir darbe aldı. Olayın ardından saha içinde acı içinde kıvranan Awoniyi'ye hemen sağlık ekipleri müdahale etti. Sahaya giren ambulans ekibi, oyuncuya gerekli ilk yardımı yaparken, maç yaklaşık 11 dakika boyunca duraksamak zorunda kaldı.

Sakatlık anları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, futbolseverler Awoniyi'nin sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirdi. Bazı taraftarlar, "Umarım Awoniyi iyidir," mesajını paylaşırken, bazıları ise "Bu çok kötü görünüyor, maçı unutun, tek isteğimiz onun sağlığı" ifadelerini kullandı.

SEDYEYLE OYUNDAN ALINDI

Awoniyi, uzun süren müdahalenin ardından alkışlar eşliğinde sedyeyle oyundan çıkarıldı ve yerini Chris Wood'a bıraktı. Nottingham Forest kulübü, kısa bir açıklama yaparak "Kalplerimiz seninle" mesajını paylaştı.

ITV'nin maç sırasında yaptığı açıklamaya göre, Awoniyi hastaneye kaldırılmadı ve soyunma odasında kontrolleri yapıldı. Daha sonra saha kenarında yürüyerek taraftarlarla selamlaştığı geçtiği görüldü.

FA Cup'ta korkutan anlar: Kanlar içinde yerde kaldı
Haberler.com / İsmail Elal - Spor
img

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
img

Tarih verip siyasette dengeleri değiştirecek bir çağrı yaptı
img

Hamile kalınca hep özendiği o hareketi yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Arda Güler'in yanına bir Türk daha

Yanına bir Türk daha gidiyor
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.