F.Bahçe, G.Saray derken şaşırttı! Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ'un yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde olduğu Bertuğ Yıldırım, sürpriz bir tercih yaptı. Deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ, Antalyaspor'la anlaştı.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor, maddi zarara uğramamak için futbolcularını kiralık gönderme kararı almıştı.

DEVLERİN GÖZDESİ

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Bertuğ Yıldırım'ın transfer sürecinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Antalyaspor, Bertuğ'un 6 aylığına kiralanması konusunda Hatayspor'la anlaşmaya vardı.

"YERLİ HAALAND"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, genç golcüsü için "Bence yerli Haaland. Üst düzey bir futbolcu olacak. Gelecekte çok iyi yerlerde görüyorum" açıklamasını yapmıştı.