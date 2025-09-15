Ezip geçtiler! La Liga'da 6-0'lık çılgın maç
La Liga'nın 4. haftasında Barcelona, Valencia'yı 6-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Fermin Lopez, Raphinha ve Robert Lewandowski'nin ikişer golle yıldızlaştığı maçta Barcelona fırtına gibi esti.
La Liga'nın 4. haftasında Barcelona sahasında Valencia'yı ağırladı. Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 6-0 kazandı.
YAĞMUR GİBİ GOL ATTILAR
Maçta Barcelona, Fermin Lopez'in 29 ve 56. dakikalarda, Raphinha'nın 53 ve 66. dakikalarda, Robert Lewandowski'nin 76 ve 86. dakikalarda bulduğu ikişer gol ile Valencia engelini zorlanmadan geçti.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA
Bu galibiyetle Barcelona, 10 puanla Real Madrid'in hemen ardından ikinci sırada yer alırken, Valencia haftayı 4 puanla 14. sırada tamamladı. Ligin bir sonraki haftasında Barcelona evinde Getafe'yi ağırlayacak, Valencia ise Athletic Bilbao'yu konuk edecek.