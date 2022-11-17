Ezeli rakibi apar topar takımdan göndermişti! Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz takviye
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Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Braga'nın yolunu tutan Serdar Saatçı'yı listesine ekledi. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu opsiyonlu kiralamak istiyor.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe, Ocak ayında savunmayı güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Fenerbahçe, Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Braga'nın yolunu tutan Serdar Saatçı için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.
İKİ İSİM DAHA GÜNDEMDE
Ocak ayında savunmaya takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin gündeminde ayrıca, Kaan Ayhan veAdana Demirspor forması giyen Samet Akaydın bulunuyor.