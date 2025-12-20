Orhan Ak: "Fenerbahçe hak etti, kazandı"

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Fenerbahçe maçının ikinci yarısına iyi başladıklarını belirterek, "Birkaç pozisyon yakaladık ama genele baktığınız zaman Fenerbahçe hak etti, kazandı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, "Çok üzgünüz. Maalesef istediğimiz sonuç olmadı. Oyun da olmadı. Sadece 20-25 dakika iyi savunma yaptık. İlk 30 dakika Fenerbahçe'nin çok yoğun baskısı olacağını biliyorduk. O bölümleri çok doğru oynyamadık. Golü bulunca daha farklı pozisyonlar bulmaya başladılar. Kazandığımız toplar basit tercih hataları yaptık. Fenerbahçe de devamlı momentum yakalayıp üzerimize geldi. Devre arası daha öz güvenli olmamız gerektiğini konuştuk. 2. yarı biraz daha iyi oyun sergiledik, iyi de başladık. Biraz da bizi beklediler. Belki de Fenerbahçe'nin isteği buydu. Birkaç pozisyon yakaladık ama genele baktığınız zaman Fenerbahçe hak etti, kazandı" ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi süreçten geçiyoruz, ciddi belirsizlikler var"

Ara transfer döneminin kulübe iyi gelip gelmeyeceği sorusuna Ak, "Çok ciddi süreçten geçiyoruz, ciddi belirsizlikler var. Kulüp olarak planlama yapmak zorundayız. Hem personel hem teknik heyet hem oyuncu grubu ciddi mücadele veriyor. Her kulübün yaşayacağı sıkıntılar değil. Sürdürülebilir olması için tamamen sahaya odaklanmaya çalışıyoruz. Kulüplerin kalıcı olması için bizler gelip geçiciyiz burada çok doğru planlama yapıp bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Burası Süper Lig, ciddi kadronuz olması gerekiyor. Tekrardan düşüp çıkmak da kolay değil. Küme düşme hattındayız, gemiyi limana yanaştırmak için her şey yaptık. Bazen de imkansız mücadele var. Şartların oluşması lazım. Üzerimizdeki rakiplere baktığınız zaman transfer yapabilme güçleri var. Onlarla yarışmak için daha net kadro kurmanız lazım. Kulüp çok ciddi süreçten geçiyor, biz de bunu hissediyoruz. Özellikle son 2 hafta motivasyon ve konsantrasyonu taşıyamadık. Bunun tespitini yapıp buradan doğru çıkmak lazım" yanıtını verdi. - İSTANBUL