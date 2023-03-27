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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Spor Haberleri

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın İbrahim Üzülmez'e kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.Eyüpspor, Spor Toto 1'inci Lig'de 27 maç sonunda topladığı 53 puanla 2'nci sırada yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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