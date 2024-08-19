Üye Girişi
Haberler

Eyüpspor, Bodrum FK'yı konuk ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor ile Bodrum FK arasındaki maçta ilk yarı Bodrum FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Umut Meraş'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere çıktı.

30. dakikada sağ kanattan Üzeyir Ergün'ün yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Dimitrov'un yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

34. dakikada Mohammed'in savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayraktar, rakibini geçip altıpas çizgisinin sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada Emre Akbaba'nın sağ taraftan ceza sahasına yerden çevirdiği topta sırtı kaleye dönüp topla buluşan Thiam'ın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Emre Akbaba, Midtsjö, Thiam, Bruno

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Fethi Özer, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Saiz, Sinan Gümüş, Seşlar, Tugay Kaçar, Chatzigiovanis

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Brazao, Samet Yalçın, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz Bayraktar

Yedekler: Bahri Can Tosun, Puscas, İmeri, Burak Çoban, Obekpa, Haqi Osman, Ahmet Aslan, Celustka, Ege Bilsel, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Dimitrov (dk. 30) (Bodrum FK)

Sarı kart: Melih Kabasakal (Eyüpspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Eyüpspor Bodrum Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title