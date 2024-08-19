Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Bodrum FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29. dakikada Umut Meraş'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere çıktı.

30. dakikada sağ kanattan Üzeyir Ergün'ün yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Dimitrov'un yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

34. dakikada Mohammed'in savunmanın arkasına attığı pasta ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Gökdeniz Bayraktar, rakibini geçip altıpas çizgisinin sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.

44. dakikada Emre Akbaba'nın sağ taraftan ceza sahasına yerden çevirdiği topta sırtı kaleye dönüp topla buluşan Thiam'ın yaptığı vuruşta savunmadan seken top kornere gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Gökhan Barcın

Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu, Emre Akbaba, Midtsjö, Thiam, Bruno

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Birkan Tetik, Fethi Özer, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Saiz, Sinan Gümüş, Seşlar, Tugay Kaçar, Chatzigiovanis

Teknik Sorumlu: Kerem Yavaş

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Herelle, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed, Brazao, Samet Yalçın, Fredy, Dimitrov, Gökdeniz Bayraktar

Yedekler: Bahri Can Tosun, Puscas, İmeri, Burak Çoban, Obekpa, Haqi Osman, Ahmet Aslan, Celustka, Ege Bilsel, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Dimitrov (dk. 30) (Bodrum FK)

Sarı kart: Melih Kabasakal (Eyüpspor) - İSTANBUL