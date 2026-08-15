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Eyüpspor, Emre Bilgin'i kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen kaleci Emre Bilgin'i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen kaleci Emre Bilgin'i kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüp, 22 yaşındaki file bekçisinin transferini "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Emre Bilgin" anonsuyla duyurdu.

Beşiktaş da Emre Bilgin'in nihai transferi konusunda Eyüpspor'la anlaşmaya varıldığını belirterek "Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar dileriz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA
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