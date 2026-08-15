Eyüpspor, Emre Bilgin'i kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen kaleci Emre Bilgin'i kadrosuna kattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Beşiktaş forması giyen kaleci Emre Bilgin'i kadrosuna kattı.
Eflatun-sarılı kulüp, 22 yaşındaki file bekçisinin transferini "Semt-i Mukaddes'e hoş geldin Emre Bilgin" anonsuyla duyurdu.
Beşiktaş da Emre Bilgin'in nihai transferi konusunda Eyüpspor'la anlaşmaya varıldığını belirterek "Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar dileriz." açıklamasını yaptı.
Kaynak: AA