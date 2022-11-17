EuroLeague'de gece bombası! Temsilcimiz Anadolu Efes, dev rakibine şans tanımadı
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THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol devi Barcelona'yı devirdi. 8. hafta karşılaşmasında Barcelona'yı 96-86 mağlup eden Anadolu Efes, ligdeki 3. galibiyetini aldı.
THY EuroLeague'in 8. haftasına Anadolu Efes damga vurdu. Temsilcimiz, ligin favorilerinden Barcelona'yı 96-86 mağlup etti. 5 galibiyeti olan Barcelona, zirve hattında yara aldı.
ANADOLU EFES KENDİNE GELDİ
Kötü bir sezon geçiren Anadolu Efes ise Barcelona galibiyetiyle kendine geldi. Temsilcimiz, 8. hafta sonunda 3. galibiyetini aldı.
CLYBURN ŞOV YAPTI
Anadolu Efes'te Will Clyburn 24 sayı, 2 ribaund, 2 asistle oynadı. Micic ise 22 sayı ve 5 asist üretti. Barcelona'da Nicolas Laprovittola 28 sayı ve 2 asistle oynarken, Sertaç Şanlı 18 sayı, 5 ribaud ve 3asist üretti.